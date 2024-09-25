Совфед переизбрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 30 0

Решение было принято единогласно.

Совфед переизбрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Совет Федерации вновь избрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Совфеда.

Отмечается, что Матвиенко вновь подтвердила свои полномочия, заступив уже на четвертый срок. Она занимает пост председателя Совета Федерации с 2011 года, также являясь сенатором от Санкт-Петербурга. Решение о ее переизбрании было принято единогласно.

Срок ее полномочий истекал в этом месяце. Губернатор Петербурга Александр Беглов после региональных выборов вновь делегировал Матвиенко в Совфед в качестве сенатора от исполнительной власти города.

Стоит добавить, что врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совфеда.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Петербурге прошел IV Евразийский женский форум — идея создания принадлежала Валентине Матвиенко.

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