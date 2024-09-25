Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Ветеран СВО служил в разведке. Трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью «За отвагу».

Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода

Фото: nnov.er.ru; Сайт нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале программы.

«Такое решение сегодня было принято депутатами на заседании городской Думы», — говорится в сообщении.

Прежде Чинцов победил в прошедших выборах по одномандатному округу № 30 в Советском районе. Отмечается, что он обошел своих политических соперников «с большим отрывом».

«Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит», — сказал Чинцов.

Евгений Чинцов — ветеран специальной военной операции России на Украине. С 2022 года он служил в ВС РФ в должности заместителя начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Кадровая программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. Ее цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник программы «Время героев» Гурциев занял пост замглавы Ставрополя.

Тема:
Спецоперация
25 сент
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре
25 сент
Российские силы освободили Острое и Григоровку в ДНР
25 сент
Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали
25 сент
«Пять минут максимум»: как российские «Грады» бьют по позициям ВСУ на донецком направлении
25 сент
Армия РФ зачистила от боевиков ВСУ шахту «Южно-Донбасская № 3» в Угледаре
25 сент
Нужно избавиться от «раковой опухоли»: Небензя назвал условие завершения СВО
25 сент
Российский «Терминатор» готовится к бою. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
24 сент
Высший пилотаж: как снайперы помогают продвижению ВС РФ в зоне спецоперации
24 сент
Три человека пострадали и погиб пожарный в результате обстрела Горловки
+19° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
92.86
-0.06 103.41
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:16
Военная «Санта-Барбара»: как за 20 лет изменились актеры сериала «Солдаты»
15:13
Умер звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов
14:55
Огненное зарево, улицы в обломках: последние данные о ситуации в Ливане
14:44
Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода
14:43
Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре
14:31
«Экспертная дискуссия»: в Кремле прокомментировали сокращение времени обучения в школах

Сейчас читают

«Хамло криворожское»: Американцы в шоке от вмешательства Зеленского в их демократию
Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи Копайгородского задержали
В Дагестане трое мужчин напали на сотрудников ГАИ после погони на авто
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака