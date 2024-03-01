«Время героев»: как бойцам СВО стать участниками новой кадровой программы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 327 0

Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»

«Время героев»: как бойцам СВО стать участниками новой кадровой программы

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Запуск федерального проекта анонсировал президент России.

Бойцы специальной военной операции могут стать участниками программы «Время героев», анонсированной Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Порядок участия разъяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Время героев» — это программа развития для военнослужащих СВО. Цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.

«Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО и, наконец, не иметь судимости», — перечислил требования к участникам программы официальный представитель Кремля.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн на официальном сайте, который начинает работу 1 марта в 18 часов по московскому времени. После участники проходят регистрацию, получают дистанционное обучение или программу в мастерской управления.

Наставниками бойцов станут руководители администрации президента России, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле оценили послание Путина.

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