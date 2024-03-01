«Время героев»: как бойцам СВО стать участниками новой кадровой программы

Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
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Запуск федерального проекта анонсировал президент России.
Бойцы специальной военной операции могут стать участниками программы «Время героев», анонсированной Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Порядок участия разъяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Время героев» — это программа развития для военнослужащих СВО. Цель — подготовка компетентных высококвалифицированных руководителей для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.
«Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО и, наконец, не иметь судимости», — перечислил требования к участникам программы официальный представитель Кремля.
Подать заявку на участие в программе можно онлайн на официальном сайте, который начинает работу 1 марта в 18 часов по московскому времени. После участники проходят регистрацию, получают дистанционное обучение или программу в мастерской управления.
Наставниками бойцов станут руководители администрации президента России, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле оценили послание Путина.
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