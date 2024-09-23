Участник программы «Время героев» Гурциев занял пост замглавы Ставрополя

Прежде он занимал пост главы центра боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии ВВС и ПВО.
Фото: Telegram/ ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/vremyageroev2024
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Участник программы обучения для бойцов и ветеранов спецоперации «Время героев» Заур Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в Telegram-канале.
«После первого модуля в течение последних нескольких недель Заур Гурциев проходил стажировку, по результатам которой был назначен на должность первого заместителя главы города Ставрополя», — говорится в сообщении.
Заур Гурциев является кавалером ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя, а также ордена «За военные заслуги» за Авдеевку.
С 2019 года он занимал пост главы центра боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Вступив в новую должность, Гурциев заявил, что изучил работу муниципалитета, его структуры, городских комитетов и городских районов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин указал на высокий уровень поддержки губернаторов регионами. По его словам, граждане видят результаты работы глав субъектов РФ.
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