Робот перепутал? Как реклама едва не привела к драке адвокатов в Петербурге

Правоохранители Северной столицы разбираются в деталях необычного дела.

В Петербурге два адвоката чуть не устроили драку из-за рекламы в интернете. Один из юристов обнаружил сайт с контактами и перечнем услуг своей конторы, однако всю эту информацию он не размещал. Как это все стало возможным и что на самом деле там произошло? В запутанном деле разбирался корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

На отснятых кадрах показана словесная перепалка петербургских адвокатов. До драки не дошло, но полиция на адрес все же приехала. Правоохранителей вызвал Игорь Акишин — руководитель собственной коллегии адвокатов. В офис его компании без предупреждения ворвались сразу шесть человек. Все — группа поддержки Анастасии Гринцовой, учредительницы другой юридической фирмы.

Началось все с того, что Игорю Акишину попалась на глаза реклама его же собственной компании в интернете, которую он не размещал. Мужчина решил позвонить. На другом конце провода звучал совсем незнакомый голос.

«Он сказал: „Я могу записать вас на консультацию“. Я сказал, что меня записывать не надо. Скажите, где вы находитесь. Мы сегодня приедем к вам, будем разбираться, почему вы берете клиентов, не знаю, берете вы их или не берете, может, вы их просто обманываете. Может быть, вы осуществляете какую-то незаконную деятельность, но под нашим именем», — рассказал руководитель коллегии адвокатов Игорь Акишин.

В свою очередь Анастасия Гринцова говорит: приезда такого настойчивого коллеги попросту испугалась. По ее словам, мужчина стал ей угрожать, притом в грубой форме.

«Мне этот сайт не принадлежит. Игорь не разобрался. Он сразу начал с угроз. А я в действительности восприняла эту ситуацию серьезно. Вы представляете, у меня штат сотрудников 70 человек. Как, по вашему, я должна была поступить в такой ситуации? Позволить, чтобы он приехал ко мне в офис и произвел незаконные действия, и потом доказывать, что где-то он был не прав», — считает генеральный директор юридической фирмы Анастасия Гринцова.

Дальше стало еще интереснее. IT-специалисты юридической фирмы Анастасии заявили, что несовпадение рекламы и привязанного номера телефона связано с техническими особенностями работы сайта, а не умышленным мошенничеством.

«Есть биржа ссылок и биржа заявок. И вот эти роботы просто выбирают того, кто больше заплатит за эту заявку — лиды. Это банальная биржа лидов, которая продает тем, кто платит больше за данного клиента. Поэтому это просто робот подсунул», — объяснил IT-специалист Александр.

Но действовать на опережение и приезжать на адрес компании Игоря Акишина самой Анастасии все же не стоило, говорят коллеги по цеху. И уже тем более не следовало вламываться в офис.

«Там содержится делопроизводство адвоката, которое охраняется законом и имеет статус адвокатской тайны. Даже силовики не могут прийти с обыском в помещение, занимаемое адвокатом, если руководитель Следственного комитета по городу не возбудил уголовное дело в отношении этого адвоката. А вот эта группа людей, они считают, что они могут проходить в эти помещения», — заявил член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Анатолий Пальмский.

Действительно ли случившееся обусловлено всего лишь особенностями сайта-агрегатора или это все же мошеннический подлог контактных номеров, решили узнать на самом портале, который и стал причиной конфликта. Правда, ответа на момент выхода сюжета так и не получили. Теперь к адвокатским разборкам присоединятся правоохранители.