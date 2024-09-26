Фигура хорошая, а вес норме не соответствует: как жир «прячется» в организме

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 28 0

Эндокринолог Таныгина: снижение инсулина в крови избавит от скрытого ожирения

Фигура хорошая, а вес норме не соответствует: как жир «прячется» в организме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Увлечение бородинским хлебом и гречкой может привести к проблемам.

Снижение содержания гормона инсулина в крови избавит от скрытой формы ожирения. Употребление помидоров и яблок этому поможет. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Наталья Таныгина.

«Врачи скрытое ожирение называют висцеральным (абдоминальным). Это такое состояние, когда у пациента вроде и не видно лишнего жира, но вес норме не соответствует», — объяснила она.

Врач-эндокринолог пояснила, что жир «прячется» вокруг внутренних органов. Сокращение калорийности рациона не избавит от него человека, здесь важно обращать внимание на гликемический индекс (ГИ) продуктов. Благодаря ему можно легко избегать еды с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов.

Таныгина отметила, что для избавления от скрытой формы ожирения помогут продукты с ГИ ниже 40. Среди примеров врач привела: помидоры, огурцы, молочные продукты, яблоки, курагу, горький шоколад и прочее. Она напомнила, что углеводов вообще нет, например, в мясе и рыбе.

Продукты с ГИ от 40 до 60 уже стоит ограничить, в их числе: бородинский хлеб, гречневая и овсяная крупы, а также другие продукты. Практически полностью нужно отказаться, например, от меда, выпечки, картофеля, соков и сладкой газировки, заключила врач.

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