На территории Украины разрушены все тепловые электростанции (ТЭС) и часть гидроэлектростанций. Об этом завил президент* Украины Владимир Зеленский во врем выступления на Генассамблее ООН.

«По состоянию на сегодня <…> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — заявил он.

Лидер киевского режима также добавил, что в стране разрушено около 80% инфраструктуры, генерирующей электроэнергию. По этой причине президент Незалежной потребовал от союзников Украины очередной финансовой помощи.

«С такими масштабами разрушений что это будет за жизнь?» — негодует он.

Стоит отметить, что российские силы наносят удары исключительно по объектам энергетики на Украине, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Совсем недавно ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и цехам по производству беспилотников.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что авиация РФ нанесла удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.