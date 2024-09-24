Авиация РФ нанесла удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 48 0

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации.

Авиация РФ нанесла удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Тема:
Спецоперация

Российские силы нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Отмечается, что для выполнения задачи были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия армии РФ.

«Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сообщении.

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Также были нанесены удары по двум цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов. Поражены скопления ВСУ и военной техники в 149 районах.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение противнику в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки Запорожской области, а также Херсона и Токаревки в Херсонской области.

В ходе боев российская армия ликвидировала до 50 боевиков ВСУ. Вместе с тем противник потерял четыре авто, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20, а еще станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Российские средства ПВО сбили две противорадилокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а еще 63 украинских дрона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека, в том числе ребенок, погибли при ударе ВСУ по Белгородской области. Несколько человек были ранены, но выжили. Их госпитализировали.

Тема:
Спецоперация
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