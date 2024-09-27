Время перемен: китайский гороскоп на октябрь 2024 года

5-tv.ru публикует прогноз на октябрь 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Октябрь будет месяцем трансформаций и перемен. Главный вопрос этого месяца в том, как эти перемены принимать.

К сожалению, перемены могут приходить в жизнь болезненно. Ведь мы можем слишком сильно держаться за то, что имеем, а новые возможности видеть отказываемся.

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Гексаграмма месяца — «Непроходимость». Это образ зыбучих песков, когда чем больше усилий прилагаешь, чтобы выбраться, тем большей волной тревожности парализует складывающаяся ситуация. В этом случае домашние дела, учеба, научная деятельность, бытовые дела и творчество будут лучшей психологической помощью. Однако помощь и от друзей придет.

Месяц идет на лобовое столкновение с годом — конфликты обостряются. Кроме того, риски получить травмы, пострадать от стихийных бедствий и обстоятельств непреодолимой силы — возрастает многократно. Особенно внимательными следует быть тем, у кого в карте «Бацзы» есть собака.

Общие энергии месяца выглядят тягучими, медленными, поскольку здесь много земли — самый медленный и склонный к стагнации элемент из пяти элементов китайских учений. Но именно столкновение с годом дает эффект фундаментальных перемен.

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Если вы родились в ноябре — октябрь будет хорошим месяцем для плановых операций, поскольку собака является для вас звездой Небесного медика. Это дает быстрое заживление ран, а также общее позитивное влияние на здоровье.

Лучшие и худшие дни сентября

Хорошие даты: 8, 9, 11, 20, 21, 22, 27, 29, 30 октября.

Плохие даты: 1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 31 октября.

Дни без богатства (обойдитесь без глобальных финансовых действий): 7 и 8 октября.

Дни болезней: 5, 12, 17, 18, 24 октября.

Дни потерь: 17 и 18 октября.

Риск ДТП, аварий, споров и ссор (особенно, если есть собака в карте рождения): 1, 13, 19, 25, 31 октября.

Здоровье

Октябрь — это время последить за здоровьем селезенки и ЖКТ, которые относятся к стихии Земли. Соблюдая распорядок дня и питаясь бережно, вы закладываете фундамент своего здоровья на зиму.

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Отдавайте предпочтение термически обработанным цельным продуктам. Обратите внимание на продукты с мягким и сладким вкусом — такими в традиционной китайской медицине считаются морковь, тыква, зерновые культуры. Старайтесь раньше ложиться спать. Желательно, вслед за сокращающимся световым днем.

Структура месяца «Встреча с призраком у ворот земли» настраивает нас на яркие события. С одной стороны, энергии здесь медленные, стагнирующие. Но с другой — структура словно указывает на то, что оказавшись в тупике и закрыв одни двери, мы открываем другие.

В древних текстах пишут: «В случае конфликта лучше отступить и действовать консервативно. Возникают препятствия и тревоги на пути к цели». То есть лучше оставаться на месте и ничего не предпринимать.

Одновременно складывается весьма интересная гексаграмма — «Шесть драконов, контролирующих небеса». Это величие, намерение действовать. Это начало создания. Здесь могут быть встречи с полезными людьми. По крайней мере, есть возможность подготовить почву для этой встречи.

Фэншуй

Самый напряженный сектор фэншуй — юго-восточный.

Позитивные сектора: юго-западный, восточный. Тут складываются хорошие гармоничные сочетания, которые могут принести неплохие результаты в области интеллектуальной деятельности.

Северный сектор на более осторожной позиции, поскольку, несмотря на благоприятное сочетание, активное использование этого сектора может дать трудности в мочеполовой системе, обострение мочекаменной болезни.

Запад весь Год дракона нас не радует — здесь сидит могучая взрывная энергия, обнажающая слабые места, но в масштабе года. К нейтральным секторам можно отнести юг, северо-запад и северо-восток.