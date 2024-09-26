Владельцев сети хостелов в Петербурге задержали за регистрацию 900 нелегалов

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Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

По факту приезжие не проживали там.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев;Telegram/Ирина Волк/ IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали супругов, которые владеют сетью хостелов. Они подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД установило, что пара содержала пять недорогих хостелов в разных районах Северной столицы. Там регистрировались приезжие, которые фактически не проживали. По словам Волк, мигранты из среднеазиатских стран работали в основном на стройках.

«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учет», — сказала она.

В результате с 2023 года было легализовано не меньше 900 иностранцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Подозреваемых заключили под стражу, правоохранители продолжают проводить расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла канал нелегальной миграции африканцев через Россию в Евросоюз. Фигуранты «заработали» на своих схемах более 60 миллионов рублей. Преступления совершались посредством заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа россиян. Как уточнили в ФСБ, участниками ОПГ являются граждане Украины, Нигерии и России.

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