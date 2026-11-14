«Доченька, папа идет к тебе»: спустя 17 лет вдова Роберта Энке раскрыла страшную деталь его смерти

Перед смертью футболист Роберт Энке оставил надпись на могиле дочери

Незадолго до самоубийства бывший вратарь сборной Германии Роберт Энке приехал на могилу своей двухлетней дочери Лары и оставил на надгробии короткую надпись: «Папа идет к тебе!». Об этом спустя 17 лет рассказала его вдова Тереза Энке в подкасте Wie geht's? Mental Health Podcast mit Robin Gosens.

Женщина призналась, что долго не знала об этой детали последнего дня жизни мужа. Сначала ее мать говорила, что сама оставила эти слова на могиле девочки.

«Моя мать сказала, что она написала это сама, но это неправда. Я знаю его почерк. На надгробном камне было написано: «Лара, папа идет к тебе!» — рассказала вдова.

Роберту Энке было всего 32 года. Он был успешным футболистом, капитаном «Ганновера», выступал за национальную команду Германии и считался одним из лучших голкиперов страны. Но за внешним благополучием скрывалась история, о которой почти никто не знал.

Непростой путь к успеху

Футбольная карьера Энке складывалась далеко не идеально. В начале профессионального пути он выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, а затем отправился в Португалию, где защищал ворота «Бенфики». После этого в его карьере появилась «Барселона».

Однако закрепиться в испанском клубе Роберт не смог. Конкуренция оказалась слишком серьезной: большую часть времени немец проводил на скамейке запасных. Затем последовал переход в турецкий «Фенербахче», который обернулся новым разочарованием.

За клуб Энке сыграл всего один матч. После поражения от «Истанбулспора» со счетом 0:3 болельщики обрушили на него гнев: в адрес вратаря летели оскорбления и различные предметы. После этого Роберт покинул Турцию.

Только в 2004 году он нашел команду, в которой смог раскрыться. Ею стал немецкий «Ганновер». Там Энке быстро превратился в одного из лидеров и дважды получил признание как лучший вратарь Бундеслиги.

Успехи на клубном уровне помогли ему попасть в сборную Германии. В 2008 году футболист стал серебряным призером чемпионата Европы. Казалось, наконец все складывается так, как он мечтал.

Смерть дочери, которую Роберт не смог пережить

Но в личной жизни футболиста произошла трагедия, изменившая все. В сентябре 2006 года умерла его двухлетняя дочь Лара. Девочка страдала от врожденного порока сердца.

Для Роберта и его супруги это стало серьезным ударом. Футболист продолжал тренироваться и выходить на поле, но пережитое горе не отпускало его.

Позже выяснилось, что Энке страдал от депрессии еще с 2003 года. Болезнь началась на фоне профессиональных неудач, а после смерти дочери его состояние стало еще тяжелее.

Роберт старался не показывать окружающим, насколько ему плохо. Он боялся потерять карьеру и опасался, что из-за диагноза семье не разрешат удочерить ребенка. В мае 2009 года супруги приняли в семью девочку Лейлу.

Тереза поддерживала мужа и верила, что со временем ему станет лучше. Даже самые близкие не до конца понимали, насколько серьезной была его болезнь.

Трагедия, потрясшая Германию

В ноябре 2009 года Энке в последний раз вышел на поле в составе «Ганновера». Команда сыграла вничью с «Гамбургом» со счетом 2:2. Вратарь провел хороший матч и помог клубу заработать очко.

После игры Роберт дал интервью, улыбался и внешне ничем не показывал своего состояния. Никто из болельщиков не мог представить, что это его последнее появление перед камерами.

Через два дня футболиста покончил с собой. Его гибель потрясла Германию и весь футбольный мир. Позже стало известно, что вратарь оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у близких и врачей за то, что скрывал свое настоящее состояние.

На прощание с Энке пришли около 40 тысяч человек. В одной из церквей города также состоялась панихида, на которую собрались болельщики «Ганновера», одноклубники футболиста и его товарищи по сборной Германии.

Священник, выступая перед собравшимися, напомнил, что известность и спортивные достижения не защищают человека от душевной боли.

Футболиста похоронили рядом с дочерью Ларой. После смерти мужа Тереза не замкнулась в себе. Она основала фонд имени Роберта Энке, который занимается вопросами психического здоровья и помогает людям, столкнувшимся с депрессией.

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