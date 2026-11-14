От бронзы до сарматов: 40 древних погребений нашли на Ставрополье из-за водопровода

На Ставрополье нашли 40 погребений при строительстве водопровода

Археологи исследовали четыре кургана в Предгорном округе Ставропольского края и обнаружили захоронения, охватывающие несколько исторических эпох — от среднего бронзового века до раннего железного века.

Как сообщает «Блокнот-Ставрополь» со ссылкой на управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, раскопки проводились перед прокладкой водопровода для хутора Сухоозерный. Работы вела экспедиция «СевКавАрхеология», изучавшая три могильника — «Суворовская-9», «Суворовская-10» и «Суворовская-11».

В четырех курганах специалисты нашли 40 погребений. Они относятся к разным эпохам — от среднего бронзового века до раннего железного века, когда на этих территориях жили сарматы. Помимо человеческих скелетов, во время раскопок были обнаружены предметы быта.

В начале октября столичные специалисты завершили реставрацию более тысячи артефактов, обнаруженных в Коробейниковом переулке. Раскопки велись еще весной в прибрежной зоне пруда, существовавшего здесь в XVIII–XIX веках. Среди находок — старинные монеты, пули, пуговицы, фрагменты керамической и фарфоровой посуды, печные изразцы, а также чернильница фирмы Faber со стеклянной пробкой в форме полумесяца.

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