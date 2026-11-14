Майонез со сливками и индейка: как готовить «Москву» и «Столичный» по ГОСТу

Рецепты салатов «Столичный» и «Москва» закрепили в ГОСТе

Рецепты салатов «Москва» и «Столичный» вошли в окончательный вариант первой редакции ГОСТа на русскую кухню, опубликованного на сайте Росстандарта. Об этом сообщается в документе.

Согласно стандарту, «Столичный» готовят из отварной, жареной или запеченной птицы либо дичи, картофеля, огурцов, яиц, зеленого салата и майонеза. Дополнительно разрешены консервированные крабы, раковые шейки и маслины. Продукты нарезают тонкими ломтиками, смешивают с заправкой и выкладывают горкой в салатник.

Для «Москвы» используют филе индейки, а майонез соединяют со взбитыми сливками. В состав также входят картофель, огурцы, яйца, зеленый салат и корнишоны. Допускаются крабы, раковые шейки, маслины, консервированные фрукты и зернистая икра, которой украшают фигурки из свежих огурцов.

Всего в стандарт вошли 132 рецептуры. Среди них — борщ, окрошка, голубцы, вареники, колобок, сбитень, русская горчица, а также салаты «Оливье» и «Мимоза».

Финальная версия стандарта претерпела и другие изменения. Из документа исключили бутерброды с различными начинками, которые были в первоначальном проекте. Также в итоговый перечень не вошли картофель пай и форшмак — горячая закуска из рубленого мяса, картофеля и соленой сельди.

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