Небо над США замерло: что стало причиной масштабного авиаколлапса

Авиационный коллапс в США привел к задержкам и отменам около семи тысяч рейсов

Самолеты замерли на взлетных полосах, пассажиры застряли в аэропортах, а диспетчеры столкнулись с масштабным сбоем связи. Вечером 13 ноября власти США распорядились остановить вылеты по всей стране. Тысячи рейсов оказались задержаны или отменены.

Сначала заговорили о технической неисправности. Затем появились версии о кибератаке и искусственном интеллекте, который незадолго до происшествия начали внедрять в систему управления полетами.

Почему американское небо оказалось практически парализовано, при чем здесь ИИ и удалось ли восстановить полеты — в материале 5-tv.ru.

Самолеты остались на земле

В пятницу, 13 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело чрезвычайные ограничения. Самолетам запретили вылетать из аэропортов до особого распоряжения.

Причиной стали проблемы со связью в системе управления воздушным движением. Диспетчеры столкнулись с неполадками оборудования, от которого зависит обмен информацией между центрами контроля полетов.

Рисковать безопасностью пассажиров власти не стали и распорядились оставить самолеты на земле. При этом лайнерам, которые уже находились в воздухе, разрешили продолжить полет и приземлиться. Международные рейсы рассматривали отдельно, для некоторых направлений сделали исключения.

Остановка быстро обернулась хаосом. Пассажиры часами ждали вылета, авиакомпании меняли расписание, а аэропорты не справлялись с растущими задержками.

По данным FlightAware, которые приводило Reuters, число задержанных и отмененных рейсов достигло примерно семи тысяч.

Для американской авиации подобные ограничения — исключительное событие. После терактов 11 сентября 2001 года общенациональную остановку вылетов вводили лишь однажды — в январе 2023-го, когда отказала компьютерная система оповещения пилотов.

Что сломалось в американском небе

Причиной масштабной остановки авиасообщения в США стал сбой сетевого маршрутизатора в аэропорту Чикаго Мидуэй. Об этом CNN сообщил со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

Именно этот технический сбой нарушил работу системы связи, которой пользуются авиадиспетчеры. Проблема быстро вышла далеко за пределы одного аэропорта и затронула другие центры управления воздушным движением.

Сам маршрутизатор — один из ключевых элементов компьютерной сети: через него данные передаются между различными ее участками. Если такое устройство выходит из строя в критически важной инфраструктуре, связь между диспетчерскими системами может нарушиться сразу на нескольких уровнях.

Проблемы с оборудованием в районе Чикаго действительно отражались и на работе других аэропортов. В тот же день FAA фиксировало ограничения для аэропорта О’Хара именно из-за отказа оборудования.

Неужели виноват искусственный интеллект?

До того как появилась информация о сбое маршрутизатора, в США активно обсуждали и другую версию. За два месяца до коллапса FAA начало внедрять систему SMART, использующую искусственный интеллект для помощи в управлении воздушным движением.

Она должна анализировать данные о рейсах, помогать выбирать маршруты и сокращать задержки.

Незадолго до ноябрьского сбоя систему распространили на все 22 региональных центра управления воздушным движением. Поэтому совпадение быстро вызвало вопросы: не могло ли новое программное обеспечение стать одним из факторов масштабного отказа?

Разработчик SMART, компания AirSpace Intel, эту версию отверг. В компании заявили, что ни сама система, ни ее внедрение не были причиной остановки авиасообщения.

После появления данных о неисправности маршрутизатора версия с искусственным интеллектом стала выглядеть еще менее вероятной. Доказательств того, что ИИ был связан с произошедшим, нет.

Кибератака или просто техника?

Версия о хакерской атаке тоже возникла почти сразу — слишком уж масштабными оказались последствия. Однако американские власти заявили, что признаков преднамеренного вмешательства не обнаружили. На тот момент происходящее расценивали именно как технический сбой телекоммуникационной инфраструктуры.

На этом фоне снова встал вопрос о состоянии американской системы управления воздушным движением. Часть ее оборудования работает десятилетиями, а модернизация сетей, радиосвязи и вычислительных систем идет постепенно.

Ноябрьский коллапс показал, насколько уязвимой может оказаться огромная авиационная система, если сбой происходит даже в одном из ее критически важных узлов.

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