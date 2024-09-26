Лолита могла погибнуть? Сгоревший в собственном кафе Павел Чеша звал ее в гости
Лолита заявила, что сгоревший в собственном кафе Чеша звал ее в Краснодар
Фото: Тараканов Вадим/ТАСС
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Повар приглашал артистку в заведение в тот самый день, когда там разгорелся пожар.
Повар Павел Чеша.
Певица Лолита рассказала о последнем разговоре с погибшим шеф-поваром Павлом Чеше, опубликовав пост в социальных сетях.
По словам знаменитости, два дня назад мужчина приглашал ее вместе с коллективом в то самое сгоревшее кафе. Известие о его гибели стало настоящим шоком для певицы.
«Павел Чеша… Удивительный повар из Краснодара, сегодня трагически погиб при пожаре. Два дня назад Павел звал нас всем коллективом покушать в его кафе… Отказалась. Но он был на концерте, и в посте последнем написал, что я очень напоминаю ему маму… Царствие Небесного. Не могу поверить… Пожалуйста, берегите себя!» — написала она в блоге.
Сам Павел не раз в своих социальных сетях упоминал Лолиту и отмечал, что несколько лет поддерживает отношения с кумиром. Четыре года назад у шеф-повара диагностировали онкологическое заболевание, и артистка подбадривала его во время лечения.
Павел Чеша погиб в ночь на 25 сентября при пожаре в собственном кафе «У шефа» в Краснодаре. Он приобрел известность у широкой публики благодаря участию в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5». По предварительной версии, пожар разгорелся из-за короткого замыкания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае.
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