Центробанк может повысить ключевую ставку в октябре

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Центробанк для снижения инфляции может повысить ключевую ставку в октябре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Мера необходима для снижения инфляции.

После недавнего повышения ключевой ставки, сейчас она составляет 19%, Центробанк не исключил, что в октябре она поднимется снова. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Председатель ЦБ признала, что повышение сказалось на кредитной активности граждан. В рознице она замедлилась, снизился спрос на ипотеку. Но драмы, как выразилась Набиуллина, в этом нет. Мера необходима, прежде всего, для снижения инфляции.

«Мы нацелены на то, чтобы 4% инфляция была к концу следующего года. И я призываю поэтому и наших уважаемых банкиров, и, в принципе, предпринимателей, когда вы строите бизнес-планы, все-таки исходите из того, что инфляция будет снижаться, будет достигать своей цели, и не делать ставку на то, что банк безропотно согласится с тем, что в стране будет повышенная инфляция», — сказала Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации.

Несмотря на завершение массовой льготной ипотеки, Банк России то и дело фиксирует нестандартные схемы на рынке жилья. К примеру, один из жителей нашей страны умудрился оформить сразу 26 ипотек с господдержкой на сумму более 150 миллионов рублей. Об этом говорится в докладе Счетной палаты. Всего на конец прошлого года более 100 тысяч россиян оформили два или более льготных жилищных кредита. Аудиторы считают, что такие клиенты не должны пользоваться госпрограммой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией в России.

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