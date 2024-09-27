Транжиры и экономные: знаки зодиака определяют даже привычки россиян в бытовых вопросах

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 47 0

Знаки зодиака влияют на наши бытовые привычки

Транжиры и экономные: знаки зодиака определяют даже привычки россиян в бытовых вопросах

Фото: 5-tv.ru

Девы расходуют много энергии, а Близнецы и Стрельцы любят общение.

Девы лидируют в рейтинге знаков зодиака по потреблению воды и электричества, а Стрельцы одерживают победу по частоте общения с управляющими компаниями. Об этом пишет портал Лента.ру со ссылкой на исследование экспертов IT-компании.

Согласно данным приложения для многоквартирных домов, которым пользуются более 40 тысяч россиян, Девы тратят, в среднем, 89 кубометров воды в год и примерно три тысячи киловатт электричества. От них немного отстают Козероги, тратя до 74 кубометров воды и почти две тысячи киловатт электроэнергии ежегодно.

Близнецы, как и Стрельцы, проявляют активность в общении. Одно различие между ними — представители первого знака предпочитают общаться в домовых чатах, в то время как вторые не против вступить в диалог с представителями управляющих компаний.

Водолеи обычно участвуют в онлайн-голосованиях для жильцов, а вот Раки — мастера оставлять отзывы в сети на работу застройщиков и коммунальщиков.

В то же время, Скорпионов не сильно интересует общение с жильцами или управляющей компанией, как и Тельцов. Представители обоих знаков зодиака любят наблюдать за территорией ЖК с телефона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ошибки в прошлой жизни мешают разбогатеть каждому знаку зодиака.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Транжиры и экономные: знаки зодиака определяют даже привычки россиян в бы...

Последние новости

2:20
Германия находится на грани деиндустриализации
2:00
Петербуржец оказался в стамбульской тюрьме
1:40
Энергетический форум собрал всех, кто ценит дружбу с Россией
1:20
Мировое потребление угля в 2023 году достигло рекордных показателей
1:00
Транжиры и экономные: знаки зодиака определяют даже привычки россиян в бытовых вопросах
0:40
«Шансы большие»: Прилучный намерен оформить опеку над старшим сыном

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Важны длина и толщина: как определить идеального мужчину по пальцу
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака