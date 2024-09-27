Транжиры и экономные: знаки зодиака определяют даже привычки россиян в бытовых вопросах

Девы расходуют много энергии, а Близнецы и Стрельцы любят общение.

Девы лидируют в рейтинге знаков зодиака по потреблению воды и электричества, а Стрельцы одерживают победу по частоте общения с управляющими компаниями. Об этом пишет портал Лента.ру со ссылкой на исследование экспертов IT-компании.

Согласно данным приложения для многоквартирных домов, которым пользуются более 40 тысяч россиян, Девы тратят, в среднем, 89 кубометров воды в год и примерно три тысячи киловатт электричества. От них немного отстают Козероги, тратя до 74 кубометров воды и почти две тысячи киловатт электроэнергии ежегодно.

Близнецы, как и Стрельцы, проявляют активность в общении. Одно различие между ними — представители первого знака предпочитают общаться в домовых чатах, в то время как вторые не против вступить в диалог с представителями управляющих компаний.

Водолеи обычно участвуют в онлайн-голосованиях для жильцов, а вот Раки — мастера оставлять отзывы в сети на работу застройщиков и коммунальщиков.

В то же время, Скорпионов не сильно интересует общение с жильцами или управляющей компанией, как и Тельцов. Представители обоих знаков зодиака любят наблюдать за территорией ЖК с телефона.

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