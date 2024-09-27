Норвежца подозревают в причастности к взрывам пейджеров в Ливане

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Фирма, которая принадлежит мужчине, продала членам «Хезболлы» заминированные устройства.

Фото, видео: www.globallookpress.com/E]Telam; 5-tv.ru

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Новый поворот в деле о массовом подрыве пейджеров в Ливане. В причастности теперь подозревают гражданина Норвегии — его объявили в международный розыск. По данным полиции, компания 39-летнего бизнесмена продала «Хезболле» партию устройств со взрывчатым веществом. Был ли сам мужчина осведомлен о готовящемся теракте, пока не известно.

Новый виток обострения арабо-израильского конфликта пришел на 17 сентября. В этот день произошел массовый взрыв электронных устройств, которыми пользовались члены движения «Хезболла». Сперва на воздух взлетели только пейджеры, а уже на следующий день продолжили взрываться скутеры, рации, ноутбуки и другая техника. В результате атаки пострадали больше трех тысяч человек. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль и спецслужбы страны, пригрозив возмездием.

После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова нанесла ряд мощных ударов по ливанской столице Бейруту. Как сообщали израильские власти, они проводят упреждающую операцию и бьют по объектам «Хезболлы».

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ в Бейруте предостерегло россиян от посещения Ливана.

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