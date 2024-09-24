Посольство РФ в Бейруте предостерегло россиян от посещения Ливана

Российское посольство в Бейруте предостерегло своих граждан от посещения Ливана. Об этом сообщил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в эфире федерального телеканала.

«Напоминаем, что сейчас совсем не время для туристических поездок, а тем же, кто чувствует себя не в безопасности, находясь здесь, в Ливане, рекомендуем воспользоваться коммерческими рейсами, пока аэропорт в Бейруте работает практически в штатном режиме», — предупредил Рудаков.

Ситуация в Ливане начала ухудшаться 17 сентября. В этот день произошел массовый взрыв электронных устройств, которыми пользовались члены движения «Хезболла». Сперва на воздух взлетели только пейджеры, а уже на следующий день продолжили взрываться скутеры, рации, ноутбуки и другая техника. «Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль и пригрозила возмездием.

После этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд мощных ударов по ливанской столице Бейруту. Как сообщали израильские власти, они проводят упреждающую операцию и бьют по объектам «Хезболлы».

За минувшую неделю под ударами Израиля погибли по меньшей мере 492 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане.