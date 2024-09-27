Количество нарушений у производителей косметики выросло в четыре раза

Эфирная новость 31 0

Количество нарушений у производителей косметики в России выросло в четыре раза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России призывают ускорить введение обязательной маркировки.

В России в четыре раза выросло число нарушений у производителей косметики и бытовой химии. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре. И это данные лишь за первое полугодие 2024 года.

В ходе проверок выяснилось, что производители стали намного чаще скрывать от покупателей важную информацию, например, сроки изготовления и годности, состав, а на прилавках значительно выросло количество контрафакта. Причем, замеченными в махинациях оказались лидеры индустрии.

Эксперты отмечают, что подобная халатность несет риски для безопасности граждан, а именно — может привести к отравлениям, ожогам и аллергическим реакциям.

Усилить контроль за отраслью предлагают при помощи маркировки. Минпромторг планирует ввести ее с марта следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему нельзя смешивать косметику разных брендов. По крайней мере об этом всегда предупреждают в магазинах продавцы-консультанты. Якобы в противном случае покупателя ждут полная несовместимость продуктов между собой, отсутствие эффекта или даже аллергические реакции на коже.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

Последние новости

9:57
Новое прочтение: в Мариинке показали акробатическую драму «Лебедь»
9:43
Средства от насекомых изъяты из магазинов Красной Сопки после гибели детей
9:33
Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября
9:21
Накаченная блондинка: как выглядит супруга стюарда из «Аэрофлота» Ламаса
9:10
Всемирный день туризма — 2024: история и традиции праздника
9:00
Полет пропавшего под Архангельском вертолета Robinson не был согласован

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака