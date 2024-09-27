«Это порочно»: в России хотят ужесточить ответственность за езду без ОСАГО

Автостраховщики эту идею поддерживают.

В России намерены ужесточить ответственность за езду без страховки. По мнению автоэкспертов, штрафы за отсутствие ОСАГО сегодня ничтожно малы. И это провоцирует водителей не оформлять полис.

По статистике, каждая десятая машина в стране не застрахована. Особо напряженная ситуация в регионах Северного Кавказа. Лидер антирейтинга — Ингушетия.

Почему автолюбители отказываются от покупки ОСАГО и смогут ли большие штрафы это изменить, выяснял корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Эта дикая картина больше напоминает эпизод какой-нибудь разборки конца 19 90-х или начала 2000-х. Но это 2024-й, Москва. У пешеходного перехода столкнулись два автомобиля. Виновник аварии так сильно не хотел сознаваться в этом своему оппоненту, что сначала решил избить его, а потом дополнительно запугать огнестрельным оружием.

Довольно агрессивный водитель попался на дороге и Надежде Клипе из Петропавловска-Камчатского. Ей, конечно пистолет к голове не приставляли, но за разбитую машину платить отказались. Несмотря на то, что вину в ДТП ее оппонент признал.

«Он изначально сказал: «А вы с меня все равно ничего не получите. Что хотите, то и делайте», — рассказывает Надежда Клипа.

А все потому, что у виновника попросту не было полиса ОСАГО. Он решил сэкономить на этом. Как итог — суды, которые до сих пор идут, и не погашенный ущерб в 150 тысяч рублей. Надежда, правда, далеко не единственная кто страдает от таких любителей ездить без страховки.

Некоторые автовладельцы по-прежнему не торопятся оформлять ОСАГО. Ведь даже если в аварию попал, то за отсутствие такой страховки штраф символический — всего 800 рублей. А если быстро захотел выплатить, то вообще 400. Но в скором времени за нежелание покупать такую страховку придется платить в три, а то и в четыре раза больше.

Это, правда, не коснется водителей, которые без ОСАГО попали в аварию в первый раз. Для них сумма штрафа не изменится. А вот злостным нарушителям, кто бывал в ДТП без страховки два и более раза, придется достать из кошелька три, а кому-то и пять тысяч рублей. И тут назревает вопрос: а как этих нарушителей будут отслеживать?

«Идея о введении штрафов с камер фотовидеофиксации подвисла. Обсуждается это уже несколько лет. Несколько подходов к этому было. Возникла идея проверять на наличие полиса ОСАГО только те автомобили, которые были оштрафованы по другим нарушениям, то есть за превышение скорости, нарушение разметки и тому подобное», — объясняет автоэксперт Никита Гудков.

Идею увеличить штрафы за езду без страховки придумали в парламенте Кабардино-Балкарии. И это совершенно не удивительно. Ведь по данным Союза автостраховщиков России, именно в кавказских регионах страны больше всего незастрахованных по ОСАГО водителей. Кабардино-Балкария в этом списке, правда, всего лишь седьмая. Пальма первенства — у Ингушетии.

Российские автостраховщики эту идею поддерживают.

«По нашим данным, порядка 9% по итогам прошлого года лиц сознательно не приобретают полис ОСАГО. Мы считаем, что такая мера правильная. Поскольку лицо, которое дважды подвергалось штрафу за отсутствие полиса ОСАГО, это действительно человек, который не просто забыл оформить полис, а который сознательно его не приобретает», — считает начальник Управления бизнес-анализа Российского союза автостраховщиков Станислав Сидорич.

Таких сознательных меньше не становится. ОСАГО хоть и страховка обязательная, но многим она не по карману. Разброс цен уж очень высокий: от девяти до 20 тысяч рублей. Так еще и слухи начали появляться, что стоимость этого полиса вырастет на 30%. Хотя многие автоэксперты говорят об обратном.

«Средняя стоимость ОСАГО в течение года, как раз, немного уменьшилась. Составляет примерно 7,5 тысяч рублей. Есть пределы стеймостные, их устанавливает Центробанк. Делает он это один, ну максимум два раза в год — в экстренных случаях. Обычно раз в год. Устанавливают коридор так называемый», — говорит автоэксперт Игорь Маржаретто.

ОСАГО не всегда оправдывает ожидание его покупателя. Ведь в первую очередь страховая защищает виновника ДТП. Но тех денег, которые заложены в полисе не всегда хватает для того, чтобы возместить ущерб потерпевшему.

Как раз именно в такую ситуацию попал Дмитрий Буторин, который по неосторожности въехал на своем грузовике в легковой автомобиль.

«Страховая компания выплатила 35 тысяч потерпевшему. И с учетом износа. Без учета износа ему насчитали 67 тысяч. Сейчас потерпевший подал на меня исковое заявление и страховую компанию», — рассказывает Дмитрий Буторин.

Механизм ОСАГО за 20 лет так и не доведен до совершенства, но страховку лучше иметь. Так автовладелец чувствует себя защищенным, считают эксперты. Ведь штрафы за отсутствие полиса теперь фактически соизмеримы с его средней стоимостью. Разница всего в две с половиной тысячи рублей.

«ОСАГО — это определенный инструмент социальной справедливости на дороге и решение финансовых проблем пострадавшего. Поэтому не покупать ОСАГО — я считаю это порочным. Можно увеличить штраф сразу с первого раза», — говорит вице-президент Национального союза автомобилистов России Ян Хайцеэр.

Идея парламента Кабардино-Балкарии понравилась правительству страны. В кабмине уверены: чем выше штрафы, тем больше желающих купить ОСАГО, а значит и аварий на дорогах, вероятно, станет меньше. Ведь только за лето, по данным ГИБДД, по всей стране зафиксировано почти 27 тысяч ДТП.