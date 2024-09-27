Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 12-летней Вероники

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали вам о Веронике, страдающей от заболевания крови.

Девочка уже перенесла операцию. Но из-за проблем с иммунитетом ее организм не справляется с инфекциями. Сейчас в легких Вероники развивается смертельно опасный грибок. Чтобы от него избавиться, требуется препарат, который стоит около полутора миллионов рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать всю необходимую сумму и даже больше! Всего за одни сутки вы перечислили два миллиона 515 тысяч 563 рубля. Большое вам спасибо!