«Мужской фактор — 50%»: как привычки мужчины мешают паре стать родителями

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Курение и другие особенности образа жизни могут влиять на качество спермы и шансы на зачатие.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Репродуктолог Артеменко: мужские привычки могут мешать зачатию ребенка

Мужское здоровье играет важную роль в способности пары зачать ребенка. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Артеменко.

«Мужской фактор <…> — он составляет 50%, и действительно тут влияет многое. Влияет и образ жизни мужчины, и, соответственно, поведение, и то, как курит, не курит, потому что это действительно тоже все очень важно», — сказала Артеменко.

По словам специалиста, проблема может обнаружиться даже у совсем молодого мужчины. Она привела пример пациентов 18–19 лет, у которых уже во время обследования выявляются нарушения. В частности, спермограмма может показать снижение количества сперматозоидов или проблемы с их морфологией — проще говоря, с их строением.

В такой ситуации врач предлагает не откладывать вопрос о сохранении репродуктивного материала. Заморозить сперму также бывает разумно перед операцией на яичках, поскольку вмешательство может повлиять на способность мужчины иметь детей.

Еще один случай — вазэктомия, хирургический метод контрацепции. Артеменко отметила, что жизнь может сложиться по-разному. Например, мужчина позже может захотеть ребенка в новых отношениях. В таком случае заранее замороженная сперма может помочь сохранить такую возможность.

Отдельно репродуктолог выделила пациентов, которым предстоит химиотерапия. Лечение онкологических заболеваний способно повредить клетки, участвующие в производстве сперматозоидов. Поэтому вопрос о заморозке спермы в таких случаях стоит решить до начала терапии.

Ранее 5-tv.ru писал, что акушер-гинеколог рассказала о подготовке к беременности после 35 лет. Специалист объяснила, какие факторы могут повлиять на здоровье будущей мамы. При этом возраст сам по себе не становится преградой для рождения здорового ребенка.

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