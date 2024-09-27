Против Ильи Варламова* могут возбудить уголовное дело

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Блогер систематически не исполняет обязанности иностранного агента.

Против Ильи Варламова* могут возбудить уголовное дело

Фото: Алексей Андронов/ТАСС

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Прокуратура Москвы предложила возбудить уголовное дело против блогера Ильи Варламова* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что Варламов в течение года дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом он продолжает распространять в своих социальных сетях материалы без соответствующей маркировки.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Варламова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — уточнили в столичной прокуратуре.

Заслуженный статус Илья Варламов получил 23 марта 2023 года. Спустя какое-то время он подал иск к Минюсту РФ с требованием снять вычеркнуть его из соответствующего списка. Однако Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о том, что внесение в реестр иностранных агентов блогера абсолютно законно.

Блогер также ранее был уличен в публичной дискредитации армии РФ и оштрафован Тверским судом Москвы на 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гособвинение запросило пожизненный срок для совершившего покушение на Прилепина.

* — признан в РФ иноагентом

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