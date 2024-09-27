Гособвинение запросило пожизненный срок для совершившего покушение на Прилепина

Государственное обвинение просит приговорить Александра Пермякова*, которого обвиняют в совершении покушения на российского писателя Захара Прилепина, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Помимо этого, сторона обвинения просит поместить Пермякова в колонию строго режима и обязать его выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

В ходе заседания прокурор назвал общественную опасность преступления Пермякова «колоссальной», а также указал, что Прилепин высадил свою дочь за несколько минут до взрыва из машины лишь по счастливой случайности.

Покушение на Захара Прилепина

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Писатель находился в автомобиле со своим сослуживцем Александром Шубиным, когда в машине сдетонировало взрывное устройство. От полученных травм Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но врачам удалось спасти его.

По данным следствия, Пермяков сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). При этом 5-tv.ru узнал, что в 2014-2015 годах мужчина являлся ополченцем ДНР и боролся с киевским режимом. Свою вину Александр признал на заседании 12 сентября.

Кроме того, недавно выяснилось, что обвиняемый в покушении на Прилепина ранее уже отбывал срок. Подсудимый в прошлом провел в тюрьме четыре года. Потом он был условно-досрочно выпущен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба безопасности Украины (СБУ) обещала Пермякову 20 тысяч долларов за убийство Прилепина.

* — внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга