Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 4 0

Это снижает риски во время операции, а также сокращает время ее проведения.

Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

Фото: mos.ru

С начала года сосудистые центры столицы получили восемь новых ангиографов с функцией 3D-моделирования, которая снижает риски и время проведения операций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня 3D-технологии обеспечивают полный цикл поддержки врачей: от обучения до планирования и проведения высокотехнологичных вмешательств. Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей», — указал мэр в Telegram-канале.

Благодаря рентгенологическому аппарату врачи смогут проводить симуляцию операций, чтобы заранее спланировать маршрут к пораженному сосуду пациента, выбрать оптимальное положение для стента и его размер.

Помимо этого, такие 3D-модели помогают избежать дополнительных рентгенологических исследований, что снижает лучевую нагрузку на обследуемых и медицинский персонал. Такие технологии также используются для обучения рентген-хирургов.

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