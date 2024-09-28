Стоит бить тревогу? Экологи пожаловались на большое скопление мусора в России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

В некоторых субъектах РФ наблюдается проблема с утилизацией мусора

Стоит бить тревогу? Экологи пожаловались на большое скопление мусора в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

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В некоторых регионах страны ввели режим повышенной готовности к ЧС.

В отдельных субъектах России наблюдается дефицит контейнерных площадок, из-за чего продолжается проблема с утилизацией отдыхов. Об этом стало известно «Известиям» в ходе совещания экологов из регионов РФ в рамках заседания Общественного совета при Минприроды.

В 2019 году в стране был принял закон «Об отходах производства и потребления». Запущенная мусорная реформа подразумевала создание новой отрасли сбора, переработки и утилизации мусора. Но в РФ есть регионы, которые словно не знают о нормах утилизации и раздельной переработке отходов.

«Единственное, что в таких регионах может сделать глава муниципалитета, — это постановление, куда сваливать мусор и потом его закопать. Это Дальний Восток: Камчатка, Хабаровск, Забайкалье», — заявил в ходе совещания председатель межрегиональной общественной организации «Экологическая безопасность» Сергей Мылов.

Такая же проблема наблюдается в Красноярском крае. Член Общественной палаты региона Павел Гудовский подчеркнул, что за пять лет реформы ничего нового не было построено, а старое исчерпало свои ресурсы. Ситуация вынудила власти в июле 2024 года ввести режим повышенной готовности к ЧС.

По словам эколога Анатолия Баташева, острая проблема свалок и скопления мусора наблюдается также в Краснодарском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как правильно утилизировать смартфон.

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