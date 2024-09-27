Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

Певица Лана Дель Рей вышла замуж за 56-летнего охотника на аллигаторов Джереми Дюфренда. Мужчина старше ее на 17 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели молодоженов во время торжества, которое прошло в Луизиане, на побережье Мексиканского залива. На артистке было длинное белое платье с элегантным вырезом и пышной юбкой со шлейфом. Жених надел классический черный костюм с жилеткой.

Выбор места для церемонии был необычным. Оно располагалось в той бухте, где Джереми проводит свои популярные туры на болотных лодках. Для гостей установили шатры, а вокруг них были расположены, лодки, мостики и небольшие постройки для хранения вещей и оборудования.

Певица знакома со своим избранником уже пять лет. Она заказала у него экскурсию по Африке, после чего у певицы и бизнесмена завязалось общение. В прошлом году Лана Дель Рей рассталась с женихом — музыкантом Эваном Виникером. По словам исполнительницы, причиной разрыва стал ее слишком «простой» дом в Лос-Анджелесе.

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