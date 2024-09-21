Рано ставить точку? Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречаются после развода

Знаменитости расстались, обрели друг друга вновь и поженились через 20 лет. Возможно ли, что очередной разрыв — еще не конец истории любви?

Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись, но, возможно, оказались неготовы к окончательному разрыву. У поклонников пары появилась надежда на третью попытку склеить любовную лодку, так как артисты снова выходят в свет вместе. Папарацци застали их в ресторане при отеле Beverly Hills за обедом вместе с детьми. При встрече Бен и Джен обменялись поцелуями в щеку, а потом оживленно беседовали. Через несколько дней бывшие супруги показались на школьном празднике.

Лопес и Аффлек разорвали помолвку в начале нулевых, через 20 лет возобновили роман и поженились, а теперь делят общее имущество. Шанс на примирение и воссоединение есть, уверены преданные фанаты «Беннифер», но психолог Александра Миллер с ними не согласна. По ее мнению, третьей попытки спасти любовь ждать не стоит, а встречи после развода говорят лишь об умении экологично завершать брачные отношения.

«В том, что они приходят вместе на детские мероприятия, нет ничего из ряда вон выходящего… Они не делают трагедию из того, что общаются с детьми. Тем более, наследники Лопес и Аффлека смогли найти общий язык. Судя по кадрам, на которых сын Бена обнимает Дженнифер, у них не просто теплые отношения, а зародилась настоящая дружба», — цитирует эксперта Woman.ru.

Стремление поддерживать отношения с детьми еще не говорит о сохранившейся любви между мужчиной и женщиной. На расстоянии Лопес может показаться, что Аффлек изменился, но это будет лишь самообман. По мнению Миллер, актер — типичный представитель инфантильной личности. Он закономерно тянется к сильным персонам, но не потому что взрослеет эмоционально, а потому что нуждается в «костыле». Но зачем такой человек волевой Джей Ло?

Психолог полагает, что самолюбию певицы льстит тот факт, что она качественно меняет жизнь Бена. В паре Аффлек пытается подавить яркую Лопес, проявляя себя как тиран, и это делает ее несчастно. Но в одиночестве он теряет радость жизни, превращается в грустный смайлик, и ей снова хочется спасать. Кто и в каких ситуациях ведет себя искренне, а не играет роль, определить трудно.

«Одно понятно точно — их отношения сейчас куда более здоровые, чем во время совместной жизни. Там были перманентные качели, выяснения отношений. Но Аффлек рискует никогда не стать взрослым эмоционально, и Лопес нужно с этим смириться», — заключила Миллер.

Стоит отметить, Джей Ло явно не жаждет второй свадьбы. Как ранее писал 5-tv.ru, она позволяет себе такие высказывания, после которых ни один мужчина не вернется. Например, что Аффлек — никудышный любовник.