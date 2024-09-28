Снижает риск деменции: как пить кофе с пользой для здоровья

При этом чашка такого бодрящего напитка содержит вредные для здоровья вещества. О чем стоит знать?

Китайские ученые выяснили, что регулярное употребление кофе способно снизить риск деменции и помочь в борьбе с воспалениями у гипертоников. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал в беседе с 5-tv.ru, какую именно пользу несет бодрящий напиток.

«Если мы с вами говорим по поводу применения кофе, как профилактики деменции и воспаления гипертоников, надо сказать, что кофе мы знаем всего только на 16%. То есть не все кофе мы распознали», — предупредил специалист.

Кондрахин пояснил, что важнейшим компонентом этого напитка является кофеин, но здесь имеется нюанс. По мнению врача-терапевта, у алкалоида очень много полезных свойств, но среди них есть также и отрицательные.

«Одним из полезных свойств является улучшение мозгового кровообращения. Абсолютно доказано, что он улучшает кровообращение в головном мозге, а это приводит к тому, что клетки не испытывают ишемию», — подчеркнул врач-кардиолог.

В результате, продолжил Кондрахин, клетки мозга не страдают и, соответственно, деменция не развивается. Причем положительное воздействие связано не с самим напитком, а конкретно с содержанием кофеина в нем.

«Потому что одним таким механизмом деменции является, по сути, нарушение питания (трофики). Поэтому кофеин, который мы употребляем, дает возможность клеткам получать достаточное количество крови, но это не из-за того, что они пьют кофе, а именно из-за кофеина в кофейном напитке», — указал Кондрахин.

Врач подчеркнул, что в кофе находится и большое количество других алкалоидов, с которыми специалисты не знакомы. При этом они также влияют на здоровье человека.

«Также фитонциды, антиоксиданты, поэтому вот эти ароматические масла действительно улучшают кровообращение головного мозга», — добавил специалист.

Кондрахина подчеркнул, что медики не запрещают пациентам пить кофе, если человек контролирует свое состояние. То есть в случае адекватного давления человек нормально перенесет одну чашку кофе.

«Злоупотребление кофе — это больше одной чашки. Это перерасчет примерно на 50 миллиграммов кофеина. То есть все остальные напитки будут более жесткие, потому что две-три чашки кофе уже пойдут во вред», — объяснил кардиолог.

Переизбыток кофеина приносит вред не головному мозгу, а сердцу, заключил Кондрахин.

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