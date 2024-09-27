На Генассамблее ООН арабские делегаты покинули зал заседаний

Делегации арабских государств в полном составе покинули зал заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста против выступления с трибуны Сообщества Наций израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Арабский мир ранее призвал израильтян немедленно прекратить боевые действия в Секторе Газа и в Ливане. Но Нетаньяху отказался, поэтому его речь в ООН арабские дипломаты даже не стали слушать.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу со своим коллегой из Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

«Состоялся обмен мнениями по складывающейся военно-политической ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на трагические события в Ливане на фоне интенсификации бомбардировок ВВС Израиля», — уточняется на официальном портале российского МИД.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 700 ливанцев погибли в результате атак ЦАХАЛ. Израиль нанес удары более, чем по 200 объектам городской инфраструктуры страны. Тем временем и в самом Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги. «Хезболла» сообщила о запуске 80 реактивных снарядов в сторону северных территорий. К обстрелам присоединились и йеменские хуситы.