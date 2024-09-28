Отар Кушанашвили объяснил, почему извинился перед Катей Лель

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Журналист Кушанашвили об извинениях перед Катей Лель: Не хочу портить отношения

Отар Кушанашвили объяснил, почему извинился перед Катей Лель

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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Нет, в инопланетян скандальный телеведущий не поверил. Его желание урегулировать конфликт объясняется самыми земными и человеческими причинами.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили вновь вспомнил про конфликт с певицей Катей Лель и объяснил, почему извинился перед ней в очередном выпуске своего шоу на YouTube. Как известно, артистка обиделась на давнего коллегу по шоу-бизнесу и приятеля за его саркастические пассажи относительно ее заявлений о связи со внеземными цивилизациями. Проще говоря, послушав истории Кати Лель об инопланетянах, Кушанашвили назвал ее выжившей из ума.

Исполнительница решила защищаться не словами, а судебным иском о защите чести и достоинства. Она сочла, что высказывания Кушанашвили наносят вред ее репутации и оценила его в шесть с половиной миллионов рублей. Звезда потребовала удаления видеозаписи издевательств, а также опровержения и извинений. И получила все. Журналист, который, к слову, сейчас борется с раком, просил прощения с энтузиазмом.

«Моя дорогая подруга Катя, мы не должны быть поглощены этим недоразумением… Мы должны обняться, поцеловаться и забыть все. С этой минуты никакого сарказма в адрес того, чем ты живешь. Только понимание того, что ты славная, добрая и очень профессиональная барышня», — говорил он.

По словам Кушанашвили, он извинился перед Катей Лель во имя многих лет дружбы и взаимного уважения. Он подчеркнул, что шутит порой резко, но всегда без злобы. Однако признал, что каждый имеет право верить во что угодно. По тому же принципу оставил за собой право не верить и комментировать чужие взгляды по своему усмотрению. Но ссора с певицей Отару Шалвовичу не нужна.

«Я знаю, что разочаровал вас. Вы же хотите хлеба, подмоченного кровью, и зрелищ, окропленных кровью, но это не фильм „Гладиатор“. Это моя жизнь. Я не буду тратить жизнь на то, чтобы портить отношения с теми немногими людьми из числа шоу-бизнеса», — сказал Кушанашвили.

Прежде Катя Лель публично заявляла, что не станет отказываться от иска из-за тяжелой болезни Кушанашвили. Отметила, что обратилась в суд еще в 2023 году, когда о недуге ничего не было известно. Злополучную историю об инопланетянах, которые забрали ее зубы, артистка впервые рассказала в 2019 году. По сей день она настаивает, что может общаться с пришельцами и обладает сверхспособностями.

Ранее 5-tv.ru выяснял, спасли ли Отара Кушанашвили извинения от иска на шесть с половиной миллионов.

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