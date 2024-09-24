«Мне был знак»: Катя Лель забрала иск к Кушанашвили по просьбе голоса в голове

Знаменитости поссорились из-за инопланетян, но, похоже, уже зарыли топор войны.

Певица Катя Лель забрала иск, который подала на журналиста Отара Кушанашвили. Причиной данного решения стал голос в ее голове, об этом исполнительница рассказала в беседе со StarHit.ru.

«На самом деле, информация была такая про Отара. Я в пять утра уснула, два дня назад, через два часа меня как будто кто-то будит, я сажусь на кровать и слышу в своей голове, как обычно, телепатически бывает: „Дай Отару шанс очистить свою душу кармически“. Я такая, подождите, стоп! Как я могу это сделать, если он к этому не готов? И мне сказали: „Он будет готов. Сделай это“. Я до сих пор не могу поверить, что мне был дан знак», — рассказала артистка.

До этой просьбы высших сил исполнительница хита «Мой мармеладный» наотрез отказывалась забирать сдавать позиции. Ее сильно оскорбило, что шоумен назвал ее «выжившей из ума» из-за истории про встречу с инопланетянами — те украли у Кати зубы. Даже состояние Отара, который сейчас лечился от рака и проходит курс химиотерапии, ее не волновало.

Но после Отар извинился перед Лель и, получается, зарыл топор войны, Катя его простила. Пожелала скорейшего выздоровления и Божьего благословения в борьбе с онкологией.

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