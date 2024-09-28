Палочки вверх: фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Фанаты «Гарри Поттера» подняли палочки вверх в память об актрисе Мэгги Смит

Фото, видео: www.globallookpress.com/CAP/FB; Из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса умерла 27 сентября.

Поклонники вселенной «Гарри Поттера» почтили память почившей актрисы Мэгги Смит, которая сыграла в фильме профессора МакГонагалл.

Люди собрались на неформальной церемонии прощания в парке Universal, расположенного в штате Флорида, США, перед все известным зданием — школой чародейства и волшебства Хогвартс. Во время минуты молчания они подняли вверх волшебные палочки.

Точно так же поклонники поступили, когда не стало Майкла Гэмбона, сыгравшего Альбуса Дамблдора, а также Алана Рикмана, который исполнил роль Северуса Снейпа.

Мэгги Смит скончалась на 90-м году в больнице рано утром 27 сентября. Еще в 1988 году у актрисы диагностировали аутоиммунное заболевание — диффузный токсический зоб. Она прошла курс химиотерапии и перенесла хирургическую операцию.

В 2007 году, во время съемок шестой части «Гарри Поттера», у актрисы выявили рак груди. Несмотря на это, Смит не прервала работу в картине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кого из актеров фильмов о Гарри Поттере уже нет в живых.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.71
0.30 103.47
0.28
Какие перемены сулит октябрь 2024: подробный гороскоп для всех знаков зод...

Последние новости

13:27
«Жесткие меры»: Сергей Меликов о работе по контролю за АЗС в Дагестане
13:00
Российские силы нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ
12:54
Власти Украины сообщили о поражении административного здания в Киевской области
12:43
В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют свыше 360 человек
12:38
Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
12:32
Палочки вверх: фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит

Сейчас читают

Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
После взрыва АЗС в Махачкале превратилась в груду металла: причины, последствия и жертвы
Проклятая красота Брижит Бардо: как актриса стала мировым секс-символом, но так и не обрела личное счастье
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака