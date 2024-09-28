Палочки вверх: фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит

Актриса умерла 27 сентября.

Поклонники вселенной «Гарри Поттера» почтили память почившей актрисы Мэгги Смит, которая сыграла в фильме профессора МакГонагалл.

Люди собрались на неформальной церемонии прощания в парке Universal, расположенного в штате Флорида, США, перед все известным зданием — школой чародейства и волшебства Хогвартс. Во время минуты молчания они подняли вверх волшебные палочки.

Точно так же поклонники поступили, когда не стало Майкла Гэмбона, сыгравшего Альбуса Дамблдора, а также Алана Рикмана, который исполнил роль Северуса Снейпа.

Мэгги Смит скончалась на 90-м году в больнице рано утром 27 сентября. Еще в 1988 году у актрисы диагностировали аутоиммунное заболевание — диффузный токсический зоб. Она прошла курс химиотерапии и перенесла хирургическую операцию.

В 2007 году, во время съемок шестой части «Гарри Поттера», у актрисы выявили рак груди. Несмотря на это, Смит не прервала работу в картине.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кого из актеров фильмов о Гарри Поттере уже нет в живых.