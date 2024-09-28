На месте взрыва на АЗС в Махачкале не нашли следов взрывчатки
СК возбудил пот факту трагедии уголовное дело.
Фото, видео: Гаджибалаев Гянжеви/ТАСС; Telegram/ГУ МЧС России по ЛНР/dagestan_sledcom05; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На месте взрыва автозаправочной станции в Махачкале, предварительно, не обнаружили следов взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Дагестан.
«Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Следователи также изъяли с места происшествия разрешительную и техническую документацию, записи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются очевидцы произошедшего и устанавливаются возможные причастные к трагедии лица.
Взрыв на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел 27 сентября около 18 часов вечера по московскому времени. Были также повреждены техстанция и столовая, расположенные рядом с заправкой.
По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, среди которых трое несовершеннолетних. При этом спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия — под обломками зданий могут оставаться люди. Около часа назад из-под завалов извлекли тело 16-летнего подростка. Сотрудникам МЧС в поисках помогают кинологи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее 5-tv.ru сообщал, как спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале.
- 28 сент
- Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
- 28 сент
- Семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выделят по миллиону рублей
- 28 сент
- «Жесткие меры»: Сергей Меликов о работе по контролю за АЗС в Дагестане
- 28 сент
- Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
- 28 сент
- Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 13
- 28 сент
- После взрыва АЗС в Махачкале превратилась в груду металла: причины, последствия и жертвы
- 28 сент
- На заправках Дагестана выявлено 4,5 тысячи нарушений требований безопасности
- 28 сент
- Пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в брянском поселке Локоть
- 28 сент
- В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 11 человек
- 28 сент
- Режим ЧС введен в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва АЗС
Читайте также
94%
0.30 103.47
0.28
Нашли ошибку?