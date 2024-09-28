На месте взрыва на АЗС в Махачкале не нашли следов взрывчатки

На месте взрыва автозаправочной станции в Махачкале, предварительно, не обнаружили следов взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Дагестан.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Следователи также изъяли с места происшествия разрешительную и техническую документацию, записи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются очевидцы произошедшего и устанавливаются возможные причастные к трагедии лица.

Взрыв на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел 27 сентября около 18 часов вечера по московскому времени. Были также повреждены техстанция и столовая, расположенные рядом с заправкой.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, среди которых трое несовершеннолетних. При этом спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия — под обломками зданий могут оставаться люди. Около часа назад из-под завалов извлекли тело 16-летнего подростка. Сотрудникам МЧС в поисках помогают кинологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале.