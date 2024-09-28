Пожар на месте взрыва АЗС в Махачкале ликвидирован
Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
Фото: © РИА Новости/МЧС РФ
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Пожар, который разгорелся на месте взрыва автозаправочной станции в Махачкале, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
При этом в МЧС отметили, что спасательные работы по разбору завалов на месте взрыва продолжаются.
По последнем данным, в результате взрыва на АЗС погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних. Последним из-под завалов достали тело 16-летнего подростка. Отмечается, что под завалами могут оставаться люди.
Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». При этом, предварительно, следов взрывчатых устройств на месте происшествия обнаружено не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертв трагедии в Махачкале могло быть больше. Местный житель рассказал, что на АЗС было не так много людей из-за дня недели.
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