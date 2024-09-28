Меликов не исключил, что не все тела нашли под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
Меликов: из-под завалов в Махачкале могли быть извлечены не все тела
Фото, видео: Гаджибалаев Гянжеви/ТАСС; 5-tv.ru
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Глава Дагестана уточнил, что на данный момент пропавших без вести нет.
На месте взрыва на АЗС в Махачкале продолжается разбор завалов, без вести пропавших на данный момент нет. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов сообщил журналистам.
При этом он не исключает, что из-под завалов были извлечены еще не все тела.
«Без вести пропавших на сегодняшний день нет. Но сейчас разбор завалов пока продолжается», — отметил Меликов.
Согласно оценке сотрудников МЧС, работы продолжатся в течение всего дня, уточнил глава республики.
«И мы не можем исключать, что при разборе завалов не будут обнаружены люди, которые при вчерашнем взрыве оказывались в тех местах, где эти конструкции сложились», — подчеркнул он.
Взрыв на заправке при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета прогремел 27 сентября около 18 часов вечера.
По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, среди которых трое несовершеннолетних.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выделят по миллиону рублей.
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