Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале

Из-под обломков достали тело 16-летнего подростка. Число погибших увеличилось до 13 человек.

Над автозаправкой в Махачкале, которая взорвалась вечером 27 сентября, до сих пор стоит дым. Спасатели продолжают разбирать завалы, а местные жители утверждают, что жертв у этой трагедии могло быть гораздо больше. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

«Спустя 15 часов здания на территории взорвавшейся АЗС до сих пор дымятся. Они разрушены. Сейчас на месте происшествия работают все правоохранительные органы и, конечно же, сотрудники МЧС», — уточнил журналист.

За его спиной — полностью разрушенное и обугленное здание заправки, взрыв на которой унес жизни по меньшей мере 13 человек. По информации источника 5-tv.ru, среди погибших уже три ребенка.

«Заправка была очень хорошей, многолюдной. Касса и кафешка там были», — рассказал один из местных жителей Зелимхан Рамазанов.

Разборы завалов сейчас проходят в активном темпе — есть риск, что под руинами заправки могут оставаться люди. Только что стало известно, что из-под завалов достали тело 16-летнего подростка.

«Вчера пятница была, особо людей не было много. Где молебная бывали люди, но вчера пятница, здесь рабочих не было», — уточнил другой местный житель Магомед Омаров.

По его словам, жертв у этой трагедии могло быть гораздо больше, если бы взрыв произошел в другой день недели.

Больше жизней могло унести и другое обстоятельство — на заправке стояли еще две автоцистерны. К счастью, тем вечером они были пусты.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября в республике днем траура в память о жертвах взрыва на АЗС на окраине Махачкалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики прооперировали мужчину, который хотел помочь пострадавшим при взрыве АЗС.