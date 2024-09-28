Не успели спасти: главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 37 0

Штурман Тихоокеанского флота Евгений Витютнев умер во время марафона

Не успели спасти: главный штурман Тихоокеанского флота умер во время марафона

Фото: mil.ru; Минобороны РФ

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Прокуратура Приморья организовала проверку по факту трагедии.

Главный штурман Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Евгений Витютнев скончался в возрасте 41 года во время международного марафона «Мосты Владивостока». По факту трагедии прокуратура Приморья организовала проверку.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Известно, что во время марафона мужчина внезапно почувствовал себя плохо, после чего потерял сознание и упал. К нему поспешили медики, которые дежурили на трассе. Прибывшая вскоре реанимационная бригада, к сожалению, не смогла спасти Евгения.

Соболезнования в связи с гибелью Витютнева выразил глава администрации городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов, назвав его не просто талантливым офицером, но и человеком с большим сердцем.

Александр был знаком с Евгением с малых лет. По его словам, в школьные годы Витютнев жил в Фокино и был участником военно-патриотического клуба «Макаровец» — именно там он получил первые знания о флоте.

«Евгений Витютнев был профессионалом своего дела, истинным патриотом, который любил свою страну. Он останется в наших сердцах как достойный офицер, честный человек, замечательный семьянин», — написал Баранов в своих социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть человек погибли при крушении Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане.

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