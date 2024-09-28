Шесть человек погибли при крушении Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 31 0

Что известно о происшествии?

Шесть человек погибли при крушении Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Шесть человек погибли и восемь ранены при крушении вертолета Ми-8 с российскими пилотами в Пакистане, сообщило издание Geo.

Отмечается, что всего на борту было 14 человек. Предварительно, трое из них — граждане РФ.

Воздушное судно упало недалеко от нефтяного месторождения, в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.

Согласно сведениям издания, у вертолета возникли технические неполадки сразу после взлета, а крушение произошла из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки.

Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. По факту произошедшего проводится проверка. Подробности случившегося уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частный вертолет Robinson 44 потерпел крушение в Архангельской области. На борту было два человека. Никто не выжил.

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