«Ни один бобер не пострадал»: в Польше отчитались о мерах борьбы с наводнениями

Польшу накрыли самые сильные за последние 30 лет наводнения, в которых обвинили обитающих в реках грызунов.

Ни один бобер не пострадал в результате мер по борьбе с наводнением на западе Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на заседании кризисного штаба, трансляция которого велась в X.

«Ни один бобер не пострадал», — подчеркнул глава польского правительства.

Туск отметил, что в Западно-Поморском воеводстве ранее просили дать возможность отстрела животных, если подтвердится угроза для дамб из-за их жизнедеятельности.

При этом сам польский премьер ранее заявил, что «иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб». Он также сказал, что защита гидротехнических сооружений от «подкопов животных» должна стать приоритетом, несмотря на то, что в защиту бобров высказались экологи.

В ходе борьбы с наводнениями в Польше были использованы специальные сетки, которые предотвращают проникновение бобров к дамбам, не причиняя животным вреда.

В середине сентября из-за обильных дождей Польшу накрыли самые сильные за последние 30 лет наводнения. В стране ввели режим стихийного бедствия. Наиболее сложная ситуация сложилась в южных, западных и юго-западных районах, где людей эвакуировали военные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша объявила войну бобрам.