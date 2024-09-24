Польша объявила войну бобрам: «Выбор между любовью к животным и безопасностью»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Премьер Польши Туск назвал бобров причиной наводнений в стране

Польша объявила войну бобрам: «Выбор между любовью к животным и безопасностью»

Фото: 5-tv.ru

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Премьер-министр страны назвал этих грызунов виновниками наводнения.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, причиной наводнений в стране являются бобры. И в отношении этих зверьков надо принять меры, сообщает Onet.

«Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб», — пояснил премьер-министр.

Все действия в отношении бобров-дамбогрызов будут принимать исходя из желания сохранить среду обитания животных, ну и самих грызунов. Экологи высказались в поддержку бобров, но все же, защита дамб от «подкопов животных» должна стать приоритетом, считает Туск.

Уж больно ситуация с польскими бобрами, напоминает ситуацию с орскими сусликами-дамбогрызами, которая произошла весной этого года.

О наводнениях в Польше стало известно 15 сентября. Из-за обильных дождей в стране ввели режим стихийного бедствия. С серьезными проблемами столкнулись в южных, западных и юго-западных районах. Людей эвакуировали военные. Это наводнение стало самым сильным за последние 30 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что момент массового ДТП с автобусом на дамбе в Петербурге попал на видео.

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