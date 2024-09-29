«Он дал мне по лицу и ушел»: диктор Дина Григорьева рассказала об изменах мужу

Девушка была очень влюбчива в молодости и не смогла уберечь себя от роковых ошибок.

Известный советский диктор Дина Григорьев рассказала в эфире федерального канала о том, как изменяла мужу. Бывшая ведущая передачи «Время» рассказала, что была очень влюбчивой в молодости. Но замуж вышла всего два раза и оба — за режиссера Бориса Григорьева. От него она родила двух дочерей.

Первый любовник появился, когда девушке было 29 лет.

«Он был старше меня на 18 лет. Как-то я вошла к нему в студию, мне нужно было что-то подготовить. Мы сели в коридоре и стали работать. И после этого у нас подобные встречи участились. Я как-то влетела к нему в студию, мне надо было сказать ему что-то хорошее, и я обхватила его за плечи. И вот когда произошло соприкосновение, это была молния и у него, и у меня. Была какая-то притягательная сила. Если раньше я обращалась к нему, как к маститому коллеге, то здесь начала играть природа», — рассказала диктор.

Роман между ними длился меньше года. Дина приняла решение закончить его, так как у обоих были семьи и любовь на стороне доставляла много тревоги и опасений.

Второй любовник появился в период регулярных командировок мужа. Кто-то рассказал об интрижке жены Борису. Она не стала ничего отрицать.

«Я у него спросила: „Точно хочешь знать? Уже ничего нет“. Выслушал, я видела, как ему это больно. Он дал мне по лицу и ушел», — вспомнила диктор.

После это супруги развелись. Борис Григорьев стал встречаться с Натальей Величко, но долго они не продержались. Спустя полторы года Дина и Борис вновь сыграли свадьбу.

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