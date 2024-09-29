Украинцы бегут из Европы: МИД Белоруссии рассказал о ситуации на границе

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 76 0

Глава белорусского МИД Максим Рыженков рассказал о тысячах беженцах из Украины

Украинцы бегут из Европы: МИД Белоруссии рассказал о ситуации на границе

Фото: Zuma\ТАСС

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Десятки тысяч граждан Незалежной покидают каждый месяц «благополучный» Запад.

На одной из сессий Генассамблеи ООН глава белорусского МИД Максим Рыженков рассказал, что в Белоруссию из «благополучной Европы» бегут десятки тысяч украинских граждан. И так каждый месяц.

«Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта (на Украине. — Прим. ред.) в Беларусь переместилось более 250 тысяч украинцев. В последнее время — 12–15 тысяч в месяц. Это официальные цифры погранслужбы. Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору», — сообщил Рыженков.

Число украинских беженцев, которые бегут из Европы в республику, превышает число тех, кто держит путь в противоположном направлении. Рыженков напомнил на сессии ООН об интересной политике «выталкивания» мигрантов из европейских стран.

«Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают, пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что, кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных. Их нет», — рассказал глава Белорусского МИД.

Также Максим Рыженков подверг критике новый польский закон, который разрешает применение огнестрельного оружия польскими военнослужащими в отношении беженцев. Так встречает «просвещенная Европа», подчеркнул глава белорусского дипломатического ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.

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