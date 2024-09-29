Один человек погиб и восемь пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ

Украинские боевики продолжают бить по приграничным регионам России.

В результате атаки Вооруженных сил Украины с применением дронов на Белгородскую область в субботу, 28 сентября, один человек погиб и еще восемь пострадали. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день восемь мирных жителей получили ранения, пятеро продолжают оставаться в больницах, двое (находятся. — Прим. ред.) в тяжелом состоянии. К большому горю для всех нас, один человек погиб», — сказал он в видеообращении.

Кроме того Гладков подчеркнул, что регион продолжает получать материально-техническую помощь от федерального бюджета. Также в понедельник, 30 сентября в Белгородской области запустят еще два поезда на маршруты. Благодаря им всем удалось оказать медпомощь 160 тысячам жителей региона.

Буквально несколько дней назад ВСУ атаковали Белгород. В результате нападения пострадали пять человек. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в тот раз несколько воздушных целей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Курской области закрыл собой жену от украинского дрона и погиб. Мужчина регулярно развозил гуманитарную помощь односельчанам — в тот роковой день он отправился за очередной партией.