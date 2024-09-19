Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

На его создание украинского президента натолкнули лидеры западных стран.

Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины

Фото: Luca Bruno / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам в своем Telegram-канале.

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — сказал Зеленский.

Теперь, по словам украинского президента, остается только реализовать этот «план».

Первые заявления Зеленского о «плане победы» прозвучали в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область. Другие три пункта содержат «формулы Зеленского», которые киевская власть безуспешно продвигает с 2022 года.

Ранее стало известно, что западные страны призывают Украину создать «убедительный» план «Б» касательно военных действий с Россией на 2025 год.

Как сообщают европейские дипломаты, Украина должна более реалистично сформулировать цели в конфликте с Россией, чтобы чиновники могли убедительно объяснять избирателям необходимость тратить деньги на военные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США придумали новый инструмент для вмешательства в выборы в Грузии.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
19 сент
Улетают на гражданку: как острый дефицит пилотов вынудил США отказать Киеву
18 сент
Резиденты центра ассистивных технологий рассказали о помощи участникам СВО
18 сент
Российские бойцы зачищают Курскую область от подбитой натовской техники ВСУ
18 сент
Leopard и более 400 боевиков: ВСУ продолжают нести потери в Курской области
18 сент
«Провокационно и опасно»: Песков о позиции Столтенберга по ударам ВСУ вглубь России
18 сент
Минобороны сообщило о поражении объектов энергетики Украины
18 сент
Удары с воздуха! Лучшее видео из зоны СВО
18 сент
Боевая работа расчетов РСЗО «Град». Лучшее видео из зоны СВО
18 сент
В Европе произошел новый раскол из-за Украины: «Мы правда собираемся воевать?»
18 сент
«Выносят на своих плечах»: Матвиенко высказалась об участии женщин в СВО
+14° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.67
0.24 102.04
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Дырка на видном месте: подолог рассказала о защите от порванных колготок
4:41
Сама напросилась: почему Серделюк называет Бородину картошкой
4:25
Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины
4:11
Горькая судьба сестер Юкиных из «Королевства кривых зеркал»
3:55
В Петербурге спустили на воду большой морозильный супертраулер
3:41
Взорвавшиеся в Ливане рации обнаружены в свободной продаже в России

Сейчас читают

Каждый пилот на счету: острый дефицит заставил США резко отказать Киеву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака
Осенний коридор открывается: что принесет лунное затмение 18 сентября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака