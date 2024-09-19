Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины
На его создание украинского президента натолкнули лидеры западных стран.
Фото: Luca Bruno / ТАСС
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Президент* Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам в своем Telegram-канале.
«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — сказал Зеленский.
Теперь, по словам украинского президента, остается только реализовать этот «план».
Первые заявления Зеленского о «плане победы» прозвучали в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область. Другие три пункта содержат «формулы Зеленского», которые киевская власть безуспешно продвигает с 2022 года.
Ранее стало известно, что западные страны призывают Украину создать «убедительный» план «Б» касательно военных действий с Россией на 2025 год.
Как сообщают европейские дипломаты, Украина должна более реалистично сформулировать цели в конфликте с Россией, чтобы чиновники могли убедительно объяснять избирателям необходимость тратить деньги на военные действия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США придумали новый инструмент для вмешательства в выборы в Грузии.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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