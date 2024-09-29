Огонь охватил мебельный комбинат в Барнауле

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Площадь пожара на мебельном комбинате в Барнауле увеличилась до 6 тыс квадратов

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Внутри находился человек.

В Барнауле горит промышленно-административное здание «Барнаульского мебельного комбината» на улице Попова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в Telegram-канале.%photogallery%

«В Барнауле пожарные МЧС России тушат 1000 „квадратов“. Из горящего административного здания уже спасен человек», — говорится в сообщении.

Огонь распространяется по шестому этажу. На месте работают специалисты. Так, развернуты три боевых участка тушения. В здании работают семь звеньев газодымозащитников. Также ведомство привлекло пожарный поезд.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до шести тысяч «квадратов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лес загорелся в Ростовской области после падения украинского дрона на площади 20 гектаров. Тушение пожара осложняет сильный ветер. Как подчеркнул губернатор региона Василий Голубев, угрозы для распространения огня на населенные пункты нет.

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