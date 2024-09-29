Умерла символ китайской «культурной революции» Сун Биньбинь

Один из лидеров хунвейбинов Мао Цзэдуна Сун Биньбинь, ставшая символом китайской «культурной революции», скончалась в США на 78-м году жизни. Об этом сообщает The Wall Street Journal, уточняя, что революционерка ушла из жизни 16 сентября в Нью-Йорке.

Сун Биньбинь известна участием в студенческих отрядах, называвшихся хунвейбинами («красными охранниками»). Они использовались для репрессий в отношении интеллигенции и религиозных деятелей, сопротивлявшихся политике коммунистов. Эти репрессии получили название «культурной революции».

Отец Сун Биньбинь, генерал Сун Жэньцюн, входил в число основателей Коммунистической партии КНР (КПК), а сама она в 1960-х была одним из лидеров хунвейбинов, выполнявших приказы первого партийного лидера Мао Цзэдуна. Девушка активно призывала преследовать противников революционных идей.

Известно, что в августе 1966 года хунвейбины до смерти забили замдиректора женской гимназии, в которой училась Сун Биньбинь. Причиной расправы стало то, что женщина не разделяла идеи китайской компартии. После этого Мао дал девушке новое имя — Сун Яоу, что означает «воительница».

Спустя почти 50 лет, в 2014 году, Сун Биньбинь принесла извинения гимназии и назвала «культурную революцию» в Китае бедствием. Всего в августе и сентябре 1966 года «красные охранники» убили около 1,8 тысячи человек в стране.

При этом в США Сун Биньбинь стала известной в качестве ученого. В 1989 году она окончила технологический институт в Массачусетсе и получила докторскую степень. О ее коммунистическом прошлом на родине однокурсники ничего не знали.

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