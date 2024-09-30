Давление на русскоговорящих граждан растет с каждым годом, но Европа предпочитает этого не замечать.

В посольстве РФ в Риге рассказали, какие меры принимаются для помощи соотечественникам. Об сообщил «Известиям» временный поверенный России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«Посольство России в Риге совместно с представительством МВД продолжает вести интенсивную работу по оказанию содействия соотечественникам в переселении их в нашу страну. Так, за последние два года мы фиксируем трехкратный рост обращений за соответствующими консультациями», — заявил дипломат.

Прогрессирующая русофобия заставляет русскоговорящих граждан, которые живут в Латвии многие годы, а некоторые и всю жизнь, уезжать из страны. Касаткин отметил, что они часто стали наблюдать семейные драмы. Когда старшим членам семьи, долгие годы трудившимся на благо страны, в которой они живут, приходится уезжать из-за новых антироссийских законов.

«Примечательно, что давление на русскоговорящих граждан здесь, а это треть населения, продолжает нарастать. Это и попытки окончательно искоренить наш язык в школах и детских садах. Как известно с 2026 года, русский там вообще окажется под запретом», — отметил он.

Дмитрий Касаткин добавил, что указанные проблемы поднимаются на различных международных форматах, включая постоянный совет ОБСЕ. Однако их предпочитают не замечать.

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