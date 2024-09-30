Южные регионы России накрыла пыльная буря

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 20 0

Стихия буйствует в Калмыкии, Астрахани и Ростове-на-Дону.

Южные регионы России накрыла пыльная буря

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Погода

Южные регионы России накрыла песчаная буря. В республике Калмыкия, Астраханской и Ростовской областях разгул стихии продолжается уже в течение суток. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Местами в Калмыкии, днем в Астраханской и Ростовской областях пыльная буря», — отмечается на сайте ведомства.

Прогноз сохраняется до 18:30 мск 30 сентября.

В связи с ухудшением видимости на дорогах, местное отделение Госавтоинспекции России предупреждает о соблюдении повышенной осторожности при вождении на этот период. В Калмыкии рекомендуется не проезжать по трассе «Элиста — Арзгир — Минеральные Воды», а в Ставропольском крае — избегать восточных маршрутов.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый снег может выпасть в Москве в начале октября. Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие два месяца, когда выпадет снег, ударят морозы и какую зиму ждать жителям в этом году. По его словам, в октябре еще возможна осенняя прохлада, а дальше настигнут холода.

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